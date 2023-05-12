علاقة صداقة مع شاب وراء تغيب فتاة الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية صحة تداول على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لأحد المواطنين بشأن تغيب (شقيقة زوجته - مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من كلٍ من ("زوج المتغيبة " – مقيم بالزقازيق، ووالد المتغيبة - مقيم بههيا بالشرقية) بتغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها فى غيابها جنائياً.

بإستكمال الفحص تبين إرتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بـ(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية)، وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حالياً برفقة الأخير.

بتاريخ 8 الجارى تم ضبطها وبسؤالها قررت تركها منزلها بمحض إرادتها، وأضافت بتعرفها على المذكور من خلال موقع "فيس بوك"، وبسؤاله أيد ذلك، وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشئ.