الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

علاقة صداقة مع شاب وراء تغيب فتاة الشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية صحة تداول على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لأحد المواطنين بشأن تغيب (شقيقة زوجته - مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

 

تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية من كلٍ من ("زوج المتغيبة " – مقيم بالزقازيق، ووالد المتغيبة - مقيم بههيا بالشرقية) بتغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها فى غيابها جنائياً. 

 

بإستكمال الفحص تبين إرتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بـ(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية)، وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حالياً برفقة الأخير.

 

بتاريخ 8 الجارى تم ضبطها وبسؤالها قررت تركها منزلها بمحض إرادتها، وأضافت بتعرفها على المذكور من خلال موقع "فيس بوك"، وبسؤاله أيد ذلك، وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشئ.

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