الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رشاد العرفاوى لاعب الترجى: نعرف الأهلى وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

الترجي
الترجي

أكد رشاد العرفاوي، لاعب فريق الترجي التونسي، أن ناديه لديه دوافع كبيرة لتحقيق الانتصار على الأهلي الجمعة.

ويلعب الترجي مع ضيفه الأهلي الجمعة على ملعب (حمادي العقربي) في العاصمة التونسية، بذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال "العرفاوي"، في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه وزملاءه يعرفون جيدًا قدرات الأهلي وخبراته في تلك النوعية من المباريات، لكنه شدد على أن الترجي يجيد أيضًا اللعب في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

وأضاف: "جلسنا كلاعبين سويًا في الترجي وتعاهدنا علي تجاوز الخسارتين اللتين تلقاهما الفريق في الدوري المحلي، وتركيزنا الآن منصب على مواجهة الأهلي".

وأوضح "العرفاوي": "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والفوز قبل مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة بعد أسبوع".

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بالمسابقة القارية بين الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

الاهلى الاهلي ضد الترجي رشاد العرفاوي دورى ابطال افريقيا

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