بعد تلقيه دعوة رسمية.. هل يشارك بشار الأسد فى القمة العربية بالسعودية؟

قال مختار غباشي، نائب مدير مركز الدراسات العربية الاستراتيجية، إن سوريا عادت إلى مقعدها، كمقعد شاغر في جامعة الدول العربية، وبناءً على هذه العودة تم توجيه الدعوة إليها.

وأضاف "غباشي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، نتصور بشكل أو بآخر أنه سوف يتم دراسة لهذا الأمر بعناية شديدة جدًا للسوريين أو الحكومة السورية، حيث أن الأسد مازال العديد من الدول العربية رافضة وجوده.

وتابع: لكن سوريا عادت كعلاقات دبلوماسية إلى وضعها الطبيعي، ولكن كبداية لخطوات معقدة وتحتاج وقت كبير؛ لأنه الأمر سيكون مرتبط ببشار الأسد ذاته في الهواجز العربية المرتبطة باللاجئين والنازحين في الساحة السورية، أو سوف يرتبط بالإفراج عن المعتقلين، أو بالحماية الروسية إلى سوريا، أو العلاقة الاستراتيجية لإيران، والميليشيات الإيرانية على الأرض.

وأكد أن الحديث العربي مع الولايات المتحدة الأمريكية حول قانون قيصر، بالرغم من أننا في بدايات عودة سوريا لكن هناك خطوات كثيرة جدًا مستقبلية أتصور أن هذه الخطوات ستأخذ فترة زمنية طويلة، لكن بشار قد يحضر وسيرسل وزير خارجيته، هذا الأمر لابد أنه سيأخذ نطاق حديث طويل، إذا أصرت بعض الزعامات العربية على حضور بشار الأسد، فمن الممكن أن يكون حاضرًا هذه القمة.

وتلقى الرئيس بشار الأسد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري.