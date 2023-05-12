الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان ينعى محمود بكرى بكلمات مؤثرة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

نعى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، والذي رحل عن عالمنا أول أمس بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال ضياء رشوان، خلال حلقة برنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية etc، إن مسيرة محمود بكري، ومشاركته في العمل السياسي والعمل العام، واختلفا في أشياء كثيرة ولكن ظل ما يجمعهما هو الهم العام، لأن الطرق تختلف ولكن محمود بكري كان فاضلًا بمعنى الكلمة.

وأضاف، أن"بكري"، كان موجودًا في الساحة العامة منذ فترة شبابه وكان يتفاعل مع الجميع بكل الود الذي يميز شخصيته، مقدمًا التعزية للإعلامي مصطفى بكري لوفاة شقيقه والذي كان يصفه بتوأم روحة.

طبيعة المرض الذي توفى به

وكشف أن محمود بكري، أصيب بمرض مناعي وظل في العناية المركزة والمتوسطة 70 يومًا حتى يحله وتم دفنه في مسقط رأسه بقنا، وفقًا لوصيته.

ضياء رشوان وعكة صحية طبيعة المرض وصيته محمود بكرى العمل السياسي

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