الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار التضامن الاجتماعى يكشف تفاصيل إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة العالمية

التضامن الإجتماعي
التضامن الإجتماعي

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن مخصصات مصر لبرامج الحماية الاجتماعية أكبر مخصصات على مدار تاريخ مصر، مقارنة بناتج الإجمالي المحلي، لافتاً إلى أن تكلفة برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بلغت 400 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور صلاح هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر أصبحت من أكبر الدول التي تخصص مخصصات الحماية الاجتماعية ، حيث أصبحت في مرتبة روسيا والبرازيل واستراليا وأمريكا، مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي، كما تفوقنا على دول أخرى مثل الصين وكندا والسعودية حيث سبقتهم مصر في مخصصات الحماية الاجتماعية. 

وأشار إلى أن هناك موجات تضخم عالية جدًا بدأت منذ أزمة كورونا، وإيقاف الكثير من المصانع وتشريد الكثير من العمالة، حيث أصبح يوجد عمالة غير منتظمة، ودخول أكثر من 150 مليون عاطل إلى معدل البطالة على مستوى العالم، ثم جاءت بعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، ليرتفع معدل التضخم بشكل كبير جدًا على مستوى العالم، حيث حدثت مشكلة في سلاسل الامداد، بالإضافة إلى أزمة الغذاء.

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