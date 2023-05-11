الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس شهد بعض التقلبات الجوية حيث شهدت بعض المناطق نشاطًا للرياح ومن بينها محافظة القاهرة. 

وأضاف “شاهين” خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، أن القاهرة تتأثر الآن، برياح شمالية شرقية أدت إلى هدوء الأتربة تمامًا، لأن الرياح الجنوبية هي الرياح المثيرة للأتربة.

وأوضح مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ صباح اليوم تساقطت الأمطار على بعض المناطق في الساحل الشمالي والوجه البحري، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار ستنعدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، كشف الدكتور محمود شاهين: " درجات الحرارة سوف تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح، ولكن ظهرًا ومع ظهور الشمس يعود الجو الدافئ مرة أخرى".

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

بعد انسحاب محرم إنجه.. أبرز المرشحين للرئاسة فى الانتخابات التركية

الأولى من نوعها.. افتتاح عيادة “المرأة الآمنة” بمستشفى جامعة قناة السويس

جامعة الإسكندرية: بدء تشغيل وحدة النخاع الثانية بمستشفى المواساة

رئيس جامعة المنيا يتفقد معمل أماديوس لأنظمة حجز الطيران بكلية السياحة والفنادق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة