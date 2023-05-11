الأرصاد: تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس شهد بعض التقلبات الجوية حيث شهدت بعض المناطق نشاطًا للرياح ومن بينها محافظة القاهرة.

وأضاف “شاهين” خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، أن القاهرة تتأثر الآن، برياح شمالية شرقية أدت إلى هدوء الأتربة تمامًا، لأن الرياح الجنوبية هي الرياح المثيرة للأتربة.

وأوضح مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ صباح اليوم تساقطت الأمطار على بعض المناطق في الساحل الشمالي والوجه البحري، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار ستنعدم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، كشف الدكتور محمود شاهين: " درجات الحرارة سوف تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح، ولكن ظهرًا ومع ظهور الشمس يعود الجو الدافئ مرة أخرى".