"السلع التموينية" تتعاقد على 34 ألف طن زيت خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن نتيجة مناقصة الزيت التي تم طرحها الأيام الماضية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.



وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 34 ألف طن زيت خام صب، منها 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام.



كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة محدودة للتوريد الزيت الخام لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي.

من جهة أخرى تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصرف سلع شهر مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية وبدالين ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية ، حيث تم توفير 31 سلعة.

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بالمنافذ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة و المصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الدخول الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وكشف الوزير أن الأوضاع الحالية ومعدلات التخضم المرتفعة تدفع الوزارة إلى تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل توفير استمرار توفير السلع، منوهًا إلى أن هذه السلع التي تم رفع سعرها تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن.

وأوضح الوزير، أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية تهدف إلى توافر السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعري.

وأكد أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع، مؤكدًا أن الوزارة توفير 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.