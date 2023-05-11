توقيع كشف مشترك بين "العلاج الطبيعي" و"الأطفال وعنايتها" على 30 حالة بالدقهلية

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بالتنسيق مع إدارة الحضانات والأطفال وعنايتها، اليوم الخميس، للكشف على حالات الأطفال المترددين على قسم العلاج الطبيعي، وعيادة الأطفال بمستشفى شربين المركزي.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ أول بروتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية، بين إدارتي العلاج الطبيعي، والحضانات للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات، وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعي.

من جانبه أكد الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي، أنه تم توقيع الكشف على نحو 30 طفلاً من المترددين على مستشفى شربين، ويعانون من اضطرابات الجهاز العضلي الحركي واضطرابات النمو والشلل الدماغي.

ولفت عبدالمنعم، أنه تم إعادة تقييم جميع الحالات المترددة على جلسات العلاج الطبيعي بواسطة فريق من أخصائي العلاج الطبيعي المتخصصين في الأطفال، ومن ثم إعداد البرامج اللازمة؛ لتحقيق أفضل النتائج، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد يسري مسئول التدريب.

فيما كشفت الدكتورة بسمة شوكت مدير الحضانات والأطفال وعنايتها، أن جميع الحالات جرى توقيع الكشف عليها وفحصها بشكل شامل من خلال نخبة متميزة من استشاري وإخصائي الحضانات، فضلاً عن فريق مكون من 10 أطباء بقسم الأطفال وعناياتها، وفي مقدمتهم رئيسي قسم الأطفال والحضانات بمستشفى شربين.

وأشارت شوكت إلى أنه بالتنسيق مع إدارة العلاج الطبيعي تم تحويل حالة تعاني من انحناء وتحدب بالعمود الفقري لإجراء أشعة رنين والعرض على استشاري الجراحة، لافتة إلى أنه سيتم بالقريب العاجل إدخال أخصائي تغذية أطفال، وذلك كخطوة مكملة للمشروع، وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأطفال.

بدوره أوضح الدكتور أحمد يسري مسئول ملف التدريب والمتابعة، أن مستشفى شربين هي نقطة انطلاق للمشروع وسيعقبها خطوات أخرى مماثلة بالمستشفيات التي سيتم تفعيل الخدمة بها، كاشفاً أن مستشفى دكرنس ستكون الوجهة المقبلة لفريق العلاج الطبيعي إلى جانب الحضانات والأطفال وعنايتها.