الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: "الحوار الوطنى" جزء من سياق الإصلاح الذى بدأه الرئيس السيسى

الطاهري
الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الحوار الوطني جزء من سياق الإصلاح الذي بدأه الرئيس السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة. 

وأضاف الطاهري خلال لقائه ببرنامج "افتح باب قلبك"، مع الإعلامية أميرة بهي الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين دعا لإطلاق الحوار الوطني، أوضح العام الذي كان مقررًا فيه هذه الخطوة، إلا أنها تأخرت لعدة أسباب.

ولفت "الطاهري" إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال ذلك الخطاب، أننا وصلنا إلى هذه النقطة بعدما دفعنا أكثر من 3 آلاف شهيد، كما أكد أن هذا الحوار هدفه واضح، وهو ترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

وأكد الإعلامي أحمد الطاهري، أنه لولا أن مصر دولة عفية ولها استقلال قرار وطني في أزمة مثل أزمة السودان، فإن الوضع سيكون غير معروف، لافتًا إلى أن قناة القاهرة الإخبارية لو أنها لم تكن صادرة من بلد مستقل، فإنها لن تقدم أي خدمة مستقلة. 

وأشار إلى أنه عندما يكون القرار الوطني للدولة مستقل في ظل تحديات اقتصادية من هذا النوع، فهذا يعني أنه ثمن كبير جدًا.

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