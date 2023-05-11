الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الطلائع يهزم الشرقية بثلاثية في كأس مصر

طلائع الجيش
طلائع الجيش

فاز طلائع الجيش على الشرقية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

زافتتح أحمد سمير التسجيل لصالح الطلائع في الدقيقة 59 بعد ركلة حرة نفذها يحيى حامد وتابعها سمير برأسه في الشباك.

أضاف إسلام محارب الهدف الثاني لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلب من الضائع بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، فشل مدافع الشرقية في تشتيتها ليستغلها إسلام محارب ويسدد الكرة في المرمى.

واختتم كريم حلاوة ثلاثية طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الشرقية من التعامل معها.

وتأهل الطلائع إلى الدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع البنك الأهلي.

طلائع الجيش الشرقية كاس مصر مباراة طلائع الجيش والشرقية

الأكثر قراءة

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسى بشأن الدعوة للحوار الوطنى

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

مباحث الفيوم تنجح في حل لغز مقتل الشاب أمير خلال 24 ساعة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة