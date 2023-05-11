الطلائع يهزم الشرقية بثلاثية في كأس مصر

فاز طلائع الجيش على الشرقية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

زافتتح أحمد سمير التسجيل لصالح الطلائع في الدقيقة 59 بعد ركلة حرة نفذها يحيى حامد وتابعها سمير برأسه في الشباك.

أضاف إسلام محارب الهدف الثاني لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلب من الضائع بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، فشل مدافع الشرقية في تشتيتها ليستغلها إسلام محارب ويسدد الكرة في المرمى.

واختتم كريم حلاوة ثلاثية طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الشرقية من التعامل معها.

وتأهل الطلائع إلى الدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع البنك الأهلي.