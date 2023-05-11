استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.. وجهود مصرية مكثفة للتوصل إلى تهدئة

أوضحت سارة الشلقاني، الصحفية المصرية، آخر المستجدات الواردة في الإعلام المصري عن الجهود المصرية في ملف التهدئة في قطاع غزة، قائلة: "إن الدولة المصرية تقوم بجهود مكثفة على مدار الأسبوعين الماضيين وليس على مدار الثلاثة أيام الماضية فقط".

وأضافت الشلقاني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية دنيا الوطن، أن كل الجهود متفقة على إحداث اتفاق فوري على وقف إطلاق النار، ثم تثبيته، كمرحلة أولية للاتفاق على بقية الآليات والمحاور التي تدور حولها التهدئة حتى نهاية العام.

وعن حقيقة إرسال مصر وفد عاجل إلى تل أبيب ووفد آخر إلى بيروت، من أجل زيادة الحراك في موضوع التهدئة، قالت: "إنها تابعت هذه المعلومات التي وردت على قنوات وشبكات إقليمية مختلفة، لكن الجهود المصرية قائمة سواء بالاتصالات أو بالوفود المعلنة، أو بالزيارات".

وأكدت أن الجهود المصرية متواجدة بكافة الأشكال دون التركيز أو الاستئثار بوجود وفود أم لا، أو بوجود اتصالات أم لا، لافتة إلى أن مصر في النهاية تقود جهود مكثفة وعميقة وقوية للغاية.

وأشارت إلى أنه منذ التصعيد الأخير من فجر الثلاثاء، صدر بيان من وزارة الخارجية، أدان فيه مثل هذا التصعيد والاعتداءات، وحذرت من أن الأوضاع قد تتفجر وتخرج عن السيطرة، وبالتالي هو بيان رسمي خارج من جهة سيادية مصرية، كما أن وزير الخارجية المصرية خلال مؤتمر ميونخ للسلام، حيث تحدث عن الجهود المصرية وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار كخطوة أولى ومهمة للغاية، لافتة إلى أنه من الواضح أنه يوجد تهدئة تلوح في الأفق خلال الساعات المقبلة.