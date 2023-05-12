الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد أبناء قبائل مطروح: الحوار الوطني دعوة رائعة من الرئيس السيسي (فيديو)

باسط أبو شناف
باسط أبو شناف

قال باسط أبو شناف، أحد أبناء القبائل بمطروح، إن الحوار الوطني هو دعوة رائعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة السياسيين والمفكرين، حيث تتعدد محاور الجلسات، ويفتح المجال لكل من لديه فكر.

وأضاف لـ "الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا بالمحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض محافظة مطروح من تنمية مثل مدن: العلمين الجديدة، رأس الحكمة الجديدة، وميناء جرجوب، بالإضافة إلى تطوير ميناء السلوم البري.

وأشار إلى أن محافظة مطروح بدأت في تحقيق نجاحات في التنمية حيث أنها منطقة واعدة وستصبح في المستقبل قاطرة تنمية لمصر وستعود مرة أخرى كسلة للغلال في مصر، فضلًا عن كونها منطقة سياحية معروفة.

وأوضح أن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا بواحة سيوة وستكون مزارًا سياحيًا يستقبل جميع الدول،  مؤكدًا أن الحوار الوطني فرصة للحديث من كل أطياف المجتمع عن نمو الوطن والجمهورية الجديدة لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة ونتمنى المشاركة.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.

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