الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى عن تجربة "القاهرة الإخبارية": الكثير شكك فى إمكاناتنا وممتنون لخصومنا

الطاهري
الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسسة كبرى لديها طموح وهدف استراتيجي، لافتاً إلى أنه في يونيو 2021 استطاعوا عمل خطة استراتيجية لهذا الهدف بتوقيتات محددة، وأدوات تنفيذ، وموارد متاحة، سواء بالنسبة لقناة extra news ،extra live، أو الإصدارات الأخرى التي خرجت من تحت عباءة extra news، ثم الحلم الذي تأخر لسنوات كثيرة وهي القناة الإقليمية لمصر وهي "القاهرة الإخبارية".

وأضاف أحمد الطاهري خلال لقائه ببرنامج افتح باب قلبك، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بهي الدين عبر فضائية cbc، أن قطاع الأخبار في إصدارات المتحدة للخدمات الإعلامية يضم حوالي 1300 زميل، منهم حوالي 100 خارج مصر، وبالتالي فإن الجهد المبذول هو جهد ناجم عن المنظومة ككل، لافتاً إلى أن التحدي لم يكن بهذه السهولة التي يتحدث بها.

وتابع الإعلامي أحم الطاهري: "الانتقادات والتشكيك ليس بالنسبة لي هو التحدي، بل على العكس، حيث يجب على الشخص أن يشعر بالامتنان لخصومه وأعدائه، وكذلك شكرهم لأنهم يدفعونه للتحدي والمزيد من التحدي باستمرار".

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