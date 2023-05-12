الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أيمن الحجار: على الزوج أن يقتدى بالنبى فى التعامل مع زوجته.. (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الرجل إذا أراد أن يعيش بسعادة دائمةً مع زوجته لابد وأن يرى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وشدد على ضرورة مراعاة شعور الزوجين وأثره في الحد من المشكلات الزوجية.


وأضاف الحجار، الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس، أن الرسول كان في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وأرسلت السيدة أم سلمة بإناء للنبي به تمر مع غلام، فغارت السيدة عائشة وضربت يد الغلام فوقع التمر وتفرق على الأرض، فقام النبي بالجلوس على الأرض وقام بجمع قطع الإناء، ثم قام بجمع التمر  وقال "غارت أمكم.. أصابتها الغيرة"، مؤكدًا أن تلك الجملة التي ذكرها الرسول تعلمنا عدم جرح شعور الآخر خاصة الزوج لزوجته.


وأوضح الحجار، أنه يجب على الزوج أن يتفهم غيرة زوجته ولديه شيء من المرونة في التعامل مع هذا التصرف.
 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
 

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور أيمن الحجار هيئة كبار العلماء الحجار السيدة عائشة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس

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