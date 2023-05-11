أميرة بهي الدين: قطاع القنوات الإخبارية أعاد لمصر ريادتها الإعلامية

قالت الإعلامية أميرة بهي الدين، إن أي متابع للتليفزيون والقنوات والفضائيات، يمكنه القول بأنه حدث تغيير مميز ومبهج في قطاع القنوات الإخبارية المصرية.

وأضافت أميرة بهي الدين، خلال تقديمها برنامج "افتح باب قلبك"، المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، يعتبر جزءًا من الريادة الإعلامية، لافتة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخوض معركة الوعي مع المصريين في فترة كانت ممتلئة بالفوضى الإعلامية وفراغ إعلامي في قضايا كثيرة.

وأوضحت الإعلامية أميرة بهي الدين، أن الشركة المتحدة تخوض معركة وعي مع المصريين بكل الأشكال، من خلال المسلسلات، الأفلام، البرامج، تطوير القنوات، وفي الشهور الأخيرة دخلنا فيما يسمى بـ "الوعي الإخباري" أو مساحة الأخبار في معركة الوعي.

وأكدت أن قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يخوض معركة مهمة ويدير قنوات مهمة جدًا، وتلعب أدوارًا مختلفة متكاملة حتى نقدم للمشاهد المصري، أمر شديد التميز، معقبة: "عندنا extra news، extra live، القاهرة الإخبارية".