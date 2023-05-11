"الثقافي اليوناني" بالقاهرة يحتفل بمرور عشرون عامًا على تأسيسه

نظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة اليوم الخميس بمقره في القاهرة احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، وذلك للاحتفاء بعمله على مدى عشرين عاماً تحت رعاية سفارة اليونان في مصر والجمعية اليونانية بالقاهرة، وبالمستقبل الواعد الذي تكفله مسيرة عقدين كاملين من الحضور المثمر للمركز الثقافي اليوناني في عاصمة مصر المحروسة، ساهم خلالهما المركز بدوره في نشر اللغة والثقافة اليونانية، وفي تطوير العلاقات والتفاعلات الثقافية بين الشعبين الصديقين، وذلك بتنظيم المئات من الفاعليات الثقافية، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية اليونانية والمصرية.

وتضمن الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة الفاعليات الأتية:

- افتتاح مقر ومرافق المركز الثقافي اليوناني، بعد تجديدها بشكل كامل، بدعم ورعاية كريمة من السيدة "إيكاتيريني بيلفانتي- سوفيانو"، وهي من كبار المحسنين للجمعية اليونانية في القاهرة، منحتها بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس عدة تكريمات وألقاب شرفية.

- إقامة معرض لوحات للفنانة اليونانية الشهيرة "كريستينا بابولياس"، بمشاركة شرفية للفنان والمثقف المصري الكبير "وجيه وهبة".

- عرض موسيقي لمختارات من الموسيقى اليونانية، يقدمها الفنان "محمد حسونة" على البيانو، بمشاركة "بيورك أوسكارسدوتير" على آلة الكمان، و"دورا ماستاكا" على الساكسفون.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بقاعة المناسبات الخاصة بالمركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، اليوم الخميس تلاها حفل استقبال بدعم ورعاية من نادي المركز اليوناني بالقاهرة، كما تحظى الفاعليات بدعم من شركة "أركيرودون" للإنشاءات ضمن رعاة الاحتفالية.

ومن جانبه قال السفير اليوناني بالقاهرة نيكولاس باباجيورجو خلال الاحتفالية نرحب بالحضور مشيرا الي ان احتفاليه اليوم بداية لسلسة من الاحتفالات سوف تستمر لثمانية أيام يتم من خلالها عرض حفلات لعدد من الموسيقيين برعاية المركز الثقافي اليوناني.

هذا وتشهد العلاقات المصرية اليونانية متانة وقوة لاسيما مع مشاريع الربط الكهربي بين البلدين.