الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانية: محتوى الكتاب الجامعي بحاجة للمراجعة والتطوير

هبة مكرم
هبة مكرم

كشفت هبة مكرم شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل تقدمها بطلب مناقشة عامة حول آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وقالت “شاروبيم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي سيكون لها تأثير فعال.

وأضافت أن التعليم الجامعي يقوم علي البحث والابتكار وتنمية مهارات التفكير العليا لحل المشكلات والتي تسعي الاسترا تيجية لتنميتها وتفعيلها.

 وأشارت إلى أنها تأمل في إعادة النظر في محتوى الكتاب الجامعي، وتطويره ليمد الطالب بمراجع معينة تفيده ولا تقتل الإبداع بداخله.

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