مديرة مسرح سيد درويش الجديدة: أبواب الأوبرا مفتوحة لاكتشاف المواهب

قالت الدكتورة هدى حسني مديرة مسرح سد درويش “أوبرا الإسكندرية” الجديدة، إن لديها خطة ورؤية عقب توليها إدارة أوبرا الإسكندرية، وسيتم طرحها على إدارة دار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أنها تسعد باستقبال وطرح جميع الأفكار والآراء للعمل على التطوير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، عقب توليها إدارة مسرح سيد درويش - دار أوبرا الإسكندرية.



وأضافت "حسني" أن أبواب أوبرا الإسكندرية مفتوحة لاكتشاف المواهب واحتضان جميع المواهب من أبناء الإسكندرية، مشيرة إلى طرح فكرة مشروع لاكتشاف المواهب يمكن أن يكون "أوبرا جوت تالنت"، كما يتم التحضيرات والتجهيز لإقامة مهرجان الموسيقى العربية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مدير أوبرا الإسكندرية وعازفة الكلارينيت، أنه يجري دراسة إقامة المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني، وزيادة الفرق المشاركة به وعدد الأيام الخاصة بالمهرجان لما له من مردود كبير على جمهور الإسكندرية وزائريها.

وأشارت الدكتورة هدى حسني، إلى العمل على تكثيف ورش الأطفال في الفترة القادمة من أجل تعليم النشء كل ما يتعلق بالثقافة العربية، لافتة أنها تسعد أيضًا بإقامة حفلات لعزف الكلارينيت بدار أوبرا الإسكندرية، حيث أن الإسكندرية مدينة الثقافة والفن.

وكان أصدر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية قراراً بتعيين عازفة الكلارينت، الدكتورة هدى حسني مديرًا عامًا لمسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يشار إلي أن الدكتورة هدى حسني، هي عازفة الكلارينيت المعروفة، تخرجت في المعهد العالي للكونسرفاتوار عام 1998 ثم حصلت علي الماجستير في فنون آلة الكلارينيت عام 2008 ، وشاركت مع العديد من الأوركسترات والفرق منها أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفاتوار وفرقة خالد فؤاد الموسيقية، كما شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية في مصر والخارج منها مهرجان دبي للموسيقي، مهرجان بعلبك، جرش.

وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة علي مسارح الأوبرا ومختلف المراكز الثقافية والتي أشاد بها الجمهور والنقاد.