الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام لحزب التجمع يوضح رؤية الحزب لواقع الصناعة المصرية

المهندس محمد فرج، الأمين
المهندس محمد فرج، الأمين العام لحزب التجمع

أوضح المهندس محمد فرج، الأمين العام لحزب التجمع رؤية الحزب لواقع الصناعة المصرية، قائلًا: "إننا نقدم في الحوار الوطني توجهات عامة بخلاف القطاعات التي من المفترض أن نهتم بها حتى ننعم بنهضة صناعية".

وأضاف محمد فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الهدف من ذلك يأتي من منطلق أن الاقتصاد المصري، يجب أن يتجه لأن يكون اقتصاد انتاجي صناعي، لافتًا إلى أن الصناعة في هذا المجال هي مسألة في غاية الأهمية، خاصة في قطاعات يجب أن ننهض بها، مثل صناعة الغزل والنسيج خاصة في المحلة الكبرى. 

وأشار إلى أنه يتم الدعم لمناطق صناعية وضرورة تحويل المناطق الاقتصادية إلى صناعات تحويلية بشراكة بين القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية. 

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