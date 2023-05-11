اتفقا على سهرة حمراء.. تفاصيل القبض على مطرب مهرجانات برفقة "سيدة الفيلا"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، الخميس، ملابسات القبض على السادات مطرب المهرجانات وبرفقته سيدة داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد.

تبين أن المطرب استأجر الفيلا واصطحب السيدة التي كانت برفقته حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة واستعان بشخص آخر لاحضار مواد مخدرة له وتم ضبطهم جميعا.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السادات مطرب المهرجانات داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد وبحوزته مواد مخدرة وبصحبته سيدة وآخر تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان يفيد إلقاء القبض على مطرب المهرجانات (السادات) وبصحبته سيدة لممارسة الرذيلة وتاجر مخدرات بحوزته مخدر الأيس، داخل فيلا مستأجرة بمعرفة مطرب المهرجانات.