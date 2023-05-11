الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اتفقا على سهرة حمراء.. تفاصيل القبض على مطرب مهرجانات برفقة "سيدة الفيلا"

سادات
سادات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، الخميس، ملابسات القبض على السادات مطرب المهرجانات وبرفقته سيدة داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد. 

تبين أن المطرب استأجر الفيلا واصطحب السيدة التي كانت برفقته حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة واستعان بشخص آخر لاحضار مواد مخدرة له وتم ضبطهم جميعا.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السادات مطرب المهرجانات داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد وبحوزته مواد مخدرة وبصحبته سيدة وآخر تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان يفيد إلقاء القبض على مطرب المهرجانات (السادات) وبصحبته سيدة لممارسة الرذيلة وتاجر مخدرات بحوزته مخدر الأيس، داخل فيلا مستأجرة بمعرفة مطرب المهرجانات.

الأكثر قراءة

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسى بشأن الدعوة للحوار الوطنى

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

فابريزيو رومانو: 3 أندية انجليزية تراقب جان كلير توديبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة