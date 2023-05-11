جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة MOIC

تستعد جامعة أسيوط لإطلاق فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) للموسم السادس، الأحد 14 مايو 2023 بقاعة دكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإداري بالجامعة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة والمشرف العام على النشاط، والدكتور الحسن خيرى والدكتور محمد عبد الناصر المشرفين الأكاديمين على النشاط ويشارك فى الموسم 400 طالب بواقع 13 كلية بالجامعة، و 15 مقترح بحثي.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، أن نموذج المحاكاة من الأنشطة الطلابية المميزة والراسخة لجامعة أسيوط، مشيداً بالنجاح الذى حققته نماذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي على مدار الأعوام السابقة، وتميزه فى تدريب الطلاب على مهارات القيادة والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة، والتعرف على الثقافات الأخرى وقبول الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى تنمية قدرات الحوار والتفاوض والإقناع، وتعميق ثقافة الديمقراطية، والتنبؤ بصنع القرار وتحليل السياسات، اتجاه أهم القضايا والمشكلات المطروحة على الساحة الإقليمية و الدولية.

وأشار رئيس الجامعة، أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من السفراء والشخصيات السياسية ورجال الدين والإعلام منهم: الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم والعالي للأنشطة الطلابية، وعبد الفتاح عز الدين، سفير مصر السابق بشنجهاى الصين ،و الدكتور رحمت أمينج لاسيم نائب السفير الإندونيسي بمصر والدكتور جمال الشاعر ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس معهد الإذاعة و التلفزيون.

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