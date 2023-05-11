صندوق النقد: تقصير الولايات المتحدة سيكون له "تداعيات خطيرة للغاية"

حذر صندوق النقد، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة للغاية ليس فقط على الولايات المتحدة، لكن أيضًا على الاقتصاد العالمي إذا كان هناك تخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة"، وحث جميع الأطراف على حل المشكلة على وجه السرعة.

في بيان رسمي، حذر صندوق النقد، اليوم، من عواقب وخيمة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، قبل الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة للدولة؛ لرفع سقف ديونها أو تعليقه.

وقالت جولي كوزاك مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي: تقييمنا هو أنه ستكون هناك تداعيات خطيرة للغاية ليس فقط على الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي في حالة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون، وحثت جميع الأطراف على حل المسألة بشكل عاجل.

وبشكل منفصل، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، باستثناء التخلف عن السداد، فإن سياسة حافة الهاوية التي تتجاوز حد الديون يمكن أن تفرض تكاليف اقتصادية خطيرة.

كما حذرت يلين أيضًا من "كارثة اقتصادية ومالية" إذا لم تستطع الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المالي، مضيفة في تقديري- وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات- فإن التخلف عن سداد التزامات الولايات المتحدة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

وأضافت في الوقت الذي بدأ فيه اجتماع لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية يستمر ثلاثة أيام في مدينة نيجاتا، "في غياب التخلف عن السداد، فإن سياسة حافة الهاوية بشأن حد الديون يمكن أن تفرض تكاليف اقتصادية خطيرة".

كما هدد الرئيس جو بايدن بإلغاء رحلته إلى آسيا، بما في ذلك الحضور الشخصي لقمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل، إذا لم يتم حل الأزمة المتفاقمة قريبًا.

وارتفعت تكلفة التأمين على التعرض لديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات عالية جديدة يوم الأربعاء، حيث ظل الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين في طريق مسدود في المحادثات بشأن رفع حد الاقتراض الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار.

اتسعت الفروق على مقايضات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة (CDS)- المقاييس القائمة على السوق لمخاطر التخلف عن السداد- إلى 172 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence، ارتفاعًا من إغلاق 163، يوم الثلاثاء.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون الأمريكية ضد التخلف عن السداد لخمس سنوات 73 نقطة أساس ارتفاعًا من 72 نقطة أساس، يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى منذ 2009.