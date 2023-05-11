بهاء ديمتري: الصناعة في مصر قامت بدور مهم للغاية على مدار التاريخ

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة، أبرز العناوين التي ستبدأ بها اللجنة عملها، قائلًا: "إن المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني".

وأضاف بهاء ديمتري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، أن الحوار الوطني حدث في غاية الأهمية، لافتاً إلى أننا نشهد حوار وطني بهذه الكثافة والغنى في المواضيع والأطروحات والشخصيات.

وأوضح أن لجنة الصناعة تحوذ على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية، وكذلك على اهتمام الشعب كله، فعن طريق الصناعة يمكن توفير العديد من فرص العمل، ونوفر مرتبات وسيولة في المعدات حتى تستطيع أن تأخذ كافة احتياجاتها، سواء كانت صناعات غذائية أو صناعات دوائية.

وأكد أن الصناعة في مصر قامت بدور مهم جدًا، على مدار التاريخ، فعلى سبيل المثال، خلال أزمة كورونا، استطاعت الصناعة المصرية بجميع مشروعاتها وفرت كافة احتياجات الشعب خلال الأزمة الذي مر بها العالم كله، معقبًا: "مفيش كيس مكرونة نقص، مفيش دواء نقص، مفيش عربية عطلت"، وبالتالي يجب علينا أن نعي أن الصناعة المصرية صناعة قوية.