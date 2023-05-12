تفاصيل قرار الإسكان بتشكيل لجنة لحل معوقات قطاع المقاولات مع الوزارة

قرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تشكيل لجنة لحل المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

وفي السياق، قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه وفقا لتوجيهات وزير الإسكان عقد اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان بحضور ممثلي الوزارة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي.

وأعلن “شمس الدين يوسف” في تصريحات لـ"الدستور" أن المائدة المستديرة للحوار شملت قطاع المقاولات المصري وممثلي وزارة الاسكان و9 محاور رئيسية منها تأخير وعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء وعدم صرف فروق الأسعار طبقا للقانون 182 لسنة 2018، مؤكدا ضرورة الالتزام واعتماد قيمة فروق الأسعار كل 3 أشهر وتحديد القيمة المستخدمة لكل مشروع على حدة.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عدم صرف التعويضات طبقا لقانون 173 لسنة 2022 مع تطبيق الأسس والقواعد الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، بالإضافة لعدم صرف التامين المحجوز بعد التسليم الابتدائي.