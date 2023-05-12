الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل قرار الإسكان بتشكيل لجنة لحل معوقات قطاع المقاولات مع الوزارة

وزير الاسكان
وزير الاسكان

قرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تشكيل لجنة لحل المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

وفي السياق، قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه وفقا لتوجيهات وزير الإسكان عقد اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان بحضور ممثلي الوزارة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي.

وأعلن “شمس الدين يوسف” في تصريحات لـ"الدستور" أن المائدة المستديرة للحوار شملت قطاع المقاولات المصري وممثلي وزارة الاسكان و9 محاور رئيسية منها تأخير وعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء وعدم صرف فروق الأسعار طبقا للقانون 182 لسنة 2018، مؤكدا ضرورة الالتزام واعتماد قيمة فروق الأسعار كل 3 أشهر وتحديد القيمة المستخدمة لكل مشروع على حدة.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عدم صرف التعويضات طبقا لقانون 173 لسنة 2022 مع تطبيق الأسس والقواعد الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، بالإضافة لعدم صرف التامين المحجوز بعد التسليم الابتدائي.

اتحاد المقاولين لجنة الاسكان مناقش أبرز التحديات والمعوقات

الأكثر قراءة

للمصريين فقط.. اتحاد الناشرين يكشف تفاصيل توفير 50 منفذًا للإيجار

لليوم الـ255.. إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

رصف 7 شوارع بحي شرق أسيوط

إصابة شخص في مشاجرة بالفيوم

كليتا تمريض القناة وأسيوط تنظمان مؤتمرا علميا عن قوة إدارة الموارد البشرية

تفاصيل قرار الإسكان بتشكيل لجنة لحل معوقات قطاع المقاولات مع الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة