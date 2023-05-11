الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق سيارة ملاكى فى 6 أكتوبر دون إصابات

حريق
حريق

التهمت النيران سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبيّن تفحم سيارة نقل وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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