إخماد حريق سيارة ملاكى فى 6 أكتوبر دون إصابات

التهمت النيران سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبيّن تفحم سيارة نقل وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.