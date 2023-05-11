الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل ابن زوجته فى المنيرة الغربية بالجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بقتل ابن زوجته في المنيرة الغربية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل ابن زوجته في منطقة المنيرة الغربية، حيث اعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة نتيجة خلافات أسرية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات إلى المستشفى في المنيرة الغربية مصابًا بجروح وكدمات فارق على إثرها الحياة، وبإجراء التحريات تبيّن لرجال المباحث أن زوج والدة الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة بحجة تأديبه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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