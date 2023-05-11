الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

باحث شرعى: مراعاة شعور الآخرين قيمة عظيمة تجنبنا تفاقم الخلافات (فيديو)

الدكتور أيمن الحجار
الدكتور أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن العنف أصبح مسيطرًا على تعاملات الناس في أوقات الاختلاف أو الشدة، أو حتى داخل الأسرة أو بين الجيران.

وأضاف الحجار خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه في بعض الأحيان قد يواجه الإنسان ضغوطًا كبيرة قد تقوده إلى الانفجار، ولا يتمكن من كبح زمام غضبه، ومن هنا تتفاقم الخلافات.

وأوضح الباحث بهيئة كبار العلماء، أن مراعاة شعور الآخرين هي قيمة عظيمة ومعناها أن يكون الإنسان راقيًا في تعامله مع الغير في وقت الاختلاف، بأن يضع احترازات وحدودًا في وقت الغضب.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس البيت مراعاة شعور الآخرين برنامج الاختلاف

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق 10 قراريط قمح بمركز إطسا بالفيوم

رئيس جهاز شئون البيئة يناقش الاستثمار بالتنوع البيولوجي في جنوب إفريقيا

البرلمان العربى يدعو إلى مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بقضايا السكان والتنمية

"أبوه غني".. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل على يد جاره بمدينة نصر

"التراث البحرى المصرى".. جلسة بالمؤتمر العلمى الدولى 11 لجامعة عين شمس

قائد "فاجنر" الروسية: الهجوم الأوكرانى المضاد بدأ فى محيط باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة