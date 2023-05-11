باحث شرعى: مراعاة شعور الآخرين قيمة عظيمة تجنبنا تفاقم الخلافات (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن العنف أصبح مسيطرًا على تعاملات الناس في أوقات الاختلاف أو الشدة، أو حتى داخل الأسرة أو بين الجيران.

وأضاف الحجار خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه في بعض الأحيان قد يواجه الإنسان ضغوطًا كبيرة قد تقوده إلى الانفجار، ولا يتمكن من كبح زمام غضبه، ومن هنا تتفاقم الخلافات.

وأوضح الباحث بهيئة كبار العلماء، أن مراعاة شعور الآخرين هي قيمة عظيمة ومعناها أن يكون الإنسان راقيًا في تعامله مع الغير في وقت الاختلاف، بأن يضع احترازات وحدودًا في وقت الغضب.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.