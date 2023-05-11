تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته فى النزهة لـ 3 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية تأجيل محاكمة صاحب كافيه، المتهم بإنهاء حياة زوجته في النزهة إلى جلسة 3 يونيو المقبل.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على سيدة متوفية بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على "ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ"، متوفاة وبها إصابات.

وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها، وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر تواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها.

وأضاف، أنه لدى دخوله تفاجأ بها متوفاة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض) تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اعترافات المتهم

وقال المتهم في التحقيقات، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وأضاف المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وتابع المتهم: إنه عقب سقوطها وإنهائه جريمته ومفارقة زوجته للحياة داخل الشقة، دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الجريمة ثم بعثر محتويات الشقة لتضليل رجال الشرطة وإثبات أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد.

واستكمل المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليها.