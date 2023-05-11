"إكسترا نيوز" ترصد استعدادات معبر قسطل لاستقبال القادمين من السودان

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات على الحدود المصرية السودانية في معبر قسطل.

وذكر أن أهم المشاهد الموجودة بمعبر قسطل الحدودي، بداية من القرار الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي تحدث عن 13 محطة تقوية للهواتف المحمولة؛ للمساهمة في إبقاء التواصل مع الأطراف السودانية أو غير السودانية القادمة من السودان.

وأضاف، أنه من المقرر تدشين عيادة للدعم النفسي داخل معبر قسطل في إطار الدعم الذي تقوم به وزارة الصحة من خلال عدد كبير من المبادرات، من بينها مستشفى الهلال الأحمر الميداني التي تعتبر وجهة أولية للقادمين من السودان، لافتًا إلى أن جميع القادمين من السودان يحصلون على كارت صحي إذا أصابهم أي إعياء أو مرض.

وأوضح أن الدولة المصرية عملت على إعادة أكبر عدد من المصريين الموجودين في السودان، ولا تزال الأعداد في تزايد مستمر، حيث عبر أكثر من 70 ألف قادم من الجانب السوداني بمعدل 2000 لـ 2500 عابر يوميًا.