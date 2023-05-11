قصور الثقافة تختتم الأسبوع الثقافى لأطفال المدارس

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة الخميس، أسبوعا ثقافيا لأطفال المدارس بحي عابدين وحي القلعة بالقاهرة، قدم خلاله قصر ثقافة 25 يناير للطفل، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، لتدريب الأطفال وتنمية مهاراتهم وتعليمهم وسائل تعليمية مبسطة.

شهدت فعاليات الختام تنفيذ عدد من الورش الفنية والثقافية ضمن يوم ترفيهي لأطفال مبرة مصطفى كامل، تضمنت فقراته ورشة لعمل حوار مفتوح عن أهمية الأشجار في الحفاظ على البيئة وتنقية الهواء من التلوث، وعن أهمية الحفاظ عليها، بالإضافة لورشة أشغال يدوية لعمل شجرة مجسمة من الفوم الملون نفذتها مريم حسن، بجانب ورشة لعمل انسيالات وحلي من الخرز لتنمية التآذر العصبى بأصابع اليد من خلال التشكيل، وكذلك مهارات التركيز والانتباه لدى الأطفال وتوزيعها كهدايا للأطفال نفذتها فاطمة شعبان.

وتضمنت الفعاليات أيضا تنفيذ يوم ثقافي بمدرسة داوود باشا الابتدائية، تضمن ورشة لعمل مجسمات مبسطة بأشكال مختلفة من الفوم الملون نفذتها فاطمة شعبان، وورشة فنون تشكيلية لعمل كروت معايدة نفذتها ناريمان نبيل، بالإضافة لورشة الرسم على الوجه للأطفال.

الفعاليات نظمت ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية لتلاميذ المدارس ودور الأيتام والرعاية والحضانات، في سياق التعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

جاء ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في القاهرة والمحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي وبناء الإنسان، واكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها منذ الصغر، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة، ووزارة التربية والتعليم، بعودة النشاط الثقافي للمدارس من جديد.