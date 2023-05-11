قائد "فاجنر" الروسية: الهجوم الأوكرانى المضاد بدأ فى محيط باخموت

قال يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الخميس، إن وحدات أوكرانية بدأت هجومها المضاد وتقترب من محيط باخموت بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن مظلييها يساندون زحفًا على غرب المدينة.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من أي من التأكيدين اللذين أتيا وسط تصاعد في الخلاف بين بريجوجن ووزارة الدفاع الروسية بشأن مجريات الغزو الذي دخل الآن شهره الخامس عشر.

وقال بريجوجن في رسالة صوتية على قناته عبر "تيليجرام" إن العمليات الأوكرانية تثبت أنها "ناجحة جزئيا للأسف".

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "كان مخادعا" عندما قال إن الهجوم المضاد تأجل في انتظار وصول المزيد من المساعدات من دول أجنبية.

وقال "بريجوجن" إن الهجوم المضاد في الواقع يمضي قدما بأقصى سرعة حول باخموت.