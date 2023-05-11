رئيس قطاع المطاحن بالغربية: الرئيس منحاز للمواطن البسيط وندعي له ليل نهار

طالب المهندس فايز حلمي عمار، رئيس قطاع المطاحن والتفتيش بمحافظة الغربية، جميع فئات الشعب بالوقوف خلف الزعيم والرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وصفه أنه يسير بمصر على الطريق الصحيح وعلى كافة المحاور، موجهًا له الشكر والدعم الكامل على كل المشروعات التي قدمها، معددًا الإنجازات التي تمثلت في مشروعات قومية وتنموية كبرى، مؤكدًا كل قرارات السيسي تصب في مصلحة الوطن، لأنه رجل وطني من الطراز الأول.

وأكد عمار، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن الرئيسي يسعي لتخفيف الأعباء والأزمات في ظل أزمات عالمية، ولكنه يسعي قدر الإمكان أن يحافظ علي محدودي الدخل قدر المستطاع، مضيفًا أن مصر شهدت نهضة حضارية عملاقة منذ تولي الرئيس، خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة من طرق ومشروعات عملاقة وبنية أساسية عملاقة تؤسس لمصرنا الجديدة القادمة.

وأضاف رئيس قطاع المطاحن والتفتيش بمحافظة الغربية، أن العالم كله يشهد أزمة إقتصادية وإرتفاع في الأسعار، وأه الرئيس ينحاز للمواطن المصري البسيط في مواجهة إجتياح إرتفاع الأسعار لكافة أنحاء العالم.

وعبر عمار، عن بالغ سعادته بمشاركة جميع طوائف وأنماط وأشكال الشعب المصري في مؤتمر الحوار ىالوطني، مع إستمرا إبعاد أعضاء الجماعة الإرهابية عن المشهد حيث كان احد اهم قرارات الرئيس بدمج الجميع في هذا الحوار الوطني، دون اعداء الوطن الذين ليس لهم مكان وسط أبناء الوطن بالكامل بإختلاف ميولهم وإنتمائهم الفكري إلا أن الجميع في النهاية يجتمع علي حب الوطن.

وذكر أن الجمهورية الجديدة القوية التي دعا إليها الرئيس، تحتاج إلى بنية اقتصادية جديدة وخطط طويلة الأمد وأخرى قصيرة خاصة مع وجود أعداء من الخارج والداخل يحاولون منع تقدم مصر نحو ما نرجوه، بعد أن نجح الرئيس السيسي أن يجعل مصر خالية من الإرهاب.

واختتم عمار، حديثه لـ"الدستور"، مؤكدًا أنه وأسرته وأهل قريته بل ومركزه بالكامل يدعون للرئيس السيسي ليل نهار بعد أن خلصهم من جحيم الإخوان، ودحر الإرهاب ووضع مصر علي الطريق الصحيح نحو التنمية والإنتاج والتقدم في مصاف الدول الكبرى.