رئيس جامعة المنوفية يكرم المشرفين على دورة "المهارات الريادية"

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إيهاب حجازي، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية والوفد المرافق له بحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك عقب ختام فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان "المهارات الريادية" لعدد ٥٠ طالبًا من طلاب جامعة المنوفية والتي شارك في فعالياتها الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والزيارة الميدانية التى قام بها نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع ومدير الجهاز إلى حاضنة الأعمال بمدينة تلا والتابعة لجهاز تنمية المشروعات بمحافظة المنوفية، وذلك كجزء من التدريب الميداني للطلاب علي الجانب العملي ضمن مبادرة "توطين وتطوير الصناعات الحرفية والسجاد الآلي والنصف يدوي".

وقام مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعرض بعض أعمال المتدربين من سجاد ومشغولات يدوية، والتى أشاد بها رئيس الجامعة، مؤكدًا أهمية التدريب وتقديم هذه الدورات كنوع من التأهيل لإعداد طالب جامعي غير تقليدي وقادر على مواجهة سوق العمل ويمتلك الأدوات اللازمه لمواكبة كل جديد، وفتح فرص عمل جديدة أمامه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظ، وذلك فى إطار التعاون الدائم بين الجامعة ومحافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر للقضاء على البطالة وإحداث تنمية شاملة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الدورات يتم تنظيمها كجزء أساسى من الخدمات التى يقدمها القطاع لخدمة المجتمع والطلاب والمساهمة في توفير فرص لهم لفتح مشاريع صغيرة عن طريق التمويل من الجهاز بفائدة بسيطة، وذلك للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب على مستوى أنحاء محافظة المنوفية.

وأكد إيهاب حجازي، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية، أنه منذ نشأة الجهاز وتم توفير فرص عمل كثيرة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة.

وقدّم إيهاب حجازي، درع تذكاري لرئيس الجامعة، وقام رئيس الجامعة بتكريم المشاركين فى الإشراف على الدورة التدريبية الدكتور محمد هاشم استاذ الملابس بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية وعميد المعهد العالي للهندسه وتكنولوجيا المنسوجات السابق، إيناس محي الدين، مدير إدارة شؤون المرأة ووحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة، والمحاضرين بها: محمد صبحي العليمي، محمود احمد ندا، أحمد فايز علام.