حزب الشعب الديمقراطى: مخرجات الحوار الوطنى ستشكل فارقًا كبيرًا بعد تنفيذها

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن مخرجات الحوار الوطني ستشكل فارقا كبيرا بعد تنفيذها.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس: "نحن في إطار انطلاق عهد مشرق وقدرات تم تعزيزها، نتحدث عن القدرات الوطنية الهائلة التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته والتنوع الفكري والآراء المتغايرة والمتبانية التي تؤدي إلى حل المشكلات في كل نواحي الحياة".

وتابع: أن الذي ينظم علاقة الأحزاب بالدولة المصرية هو الدستور، وتحديدا في نص المادة الخامسة، عندما قرر الدستور أن مصر دولة جمهورية تعمل على تعزيز الديموقراطية، والتعددية السياسية، وبالتالي فإن الأحزاب جزء من الدولة المصرية.