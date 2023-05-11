"أبوه غني".. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل على يد جاره بمدينة نصر

شهدت مدينة نصر بالعاصمة القاهرة جريمة بشعة، حيث أقدم رجل على خطف نجل جاره، ثم قتله انتقاما منه.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لطفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان البلاغ وبعد الفحص عثروا على جثة طفل يدعى «إبراهيم السيد»، يبلغ من العمر 10 سنوات، بها آثار ضرب، وبالتحريات تبين أنه تم خطف الطفل عن طريق 4 أشخاص من جيرانه لطلب فدية من والده لعلمهم بثرائه.

وتواصلت الدستور مع والد المجني عليه "سيد سعيد" وروى تفاصيل الواقعة قائلا: "لم أتوقع ما حدث لنجلي والذي كان يجلس مع الجاني قبل دقائق من قتله والذي استدرجه هو ومجموعة من الأشخاص وقاموا بقتله".

الابن تغيب لساعات

بداية الواقعة، كانت باكتشاف الأم تغيب ابنها "إابراهيم" مادفعها لإبلاغ الأب بأن الابن متغيب منذ الساعة العاشرة مساء وحتى الفجر لم يرجع للمنزل، ماجعلهم ينتابهم حالة من القلق وبدء البحث عن الطفل، وكان الجاني هو قبلتهم الأولى للسؤال عن ابنهم إلا أنه أكد لهم أنه جلس معه لفترة ذهب غادر المحل بعدها.

كاميرات المراقبة تكشف المتهم

أكد والد الضحية لـ"الدستور" أنه قام بتفريغ كاميرات محل السوبر الماركت الخاص بالجاني والذي كان يجلس فيه الطفل لكي يتتبع خط سيره، ومنها كانت بداية الشك في الجاني لرؤيته خارج المحل يتتبع خطوات المارة ومراقبتهم لمعرفة إذا كان هناك من شاهد أو لاحظ وجود الطفل المجني عليه عنده ام لا.

وبالفعل قام والد المجني عليه بإبلاغ الشرطة والتي تمكنت من اكتشاف الواقعة وعثر على جثة الطفل فوق أسطح أحد المنازل، وبعدها تبين أن الجاني اقنع الطفل بالذهاب لرؤية الكلب فوق السطح، وبالفعل ذهب الطفل ولكن اكتشف ادعاء الجاني وبعد أن حاول الهروب قام بقتله فوق السطح وحاول إخفاء جريمته ولكن المباحث تمكنت من اكتشافها.

