الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لـ4 متهمين بتزوير أحكام قضائية بالقليوبية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، الدائرة الأولي برئاسة المستشار ثروت عامر، بالحكم خمس سنوات لأربعة متهمين، من بينهم محام ومُحضر بالحكم 5 سنوات لاتهامهم بتزوير أحكام قضائية بالطرد والاستيلاء على عقارات مواطنين وتزوير عقود.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغات من أحد المواطنين بصدور أحكام قضائية بالطرد والاستيلاء على عقاراتهم. 

بالفحص والتحري تبين أن تلك العقود والأحكام الصادرة مزورة، حيث اتفق  كل من المحامى والمحضر بمحكمة طوخ الجزئية بمشاركة اثنين آخرين على عمل عقود إيجارية مزورة على خلاف الحقيقة، حيث يقوم المحامى بكتابتها ويساعده المحضر الذى يعمل موظفًا بالمحكمة فى إعلان أصحابها دون علمهم حتى يفاجئوا المجنى عليهم بصدور أحكام نهائية صادرة ضدهم بالطرد من منازلهم والاستيلاء عليها.

جرى إعداد أكمنة وتم ضبط المتهمين الأربعة وعرضهم على جهات التحقيق، التى أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

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