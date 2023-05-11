النزاعات وتغيرات المناخ أبرز الأسباب وراء ارتفاع عدد النازحين في العالم

ارتفع عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم على مستوى العالم بمقدار الخمس العام الماضي، حيث أدت "عاصفة كاملة" من الأزمة الروسية الأوكرانية وكوارث مناخية إلى حدوث نزوح على نطاق غير مسبوق.

بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه بحلول نهاية 2022، بلغ عدد النازحين داخليًا، أولئك الذين أجبروا على ترك منازلهم ولكنهم بقوا داخل بلد إقامتهم - 71 مليونًا، وفقًا للأرقام التي نشرها مركز مراقبة النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي (IDMC) أعلى. من 59.1 مليون في عام 2021.

البحث عن الأمان

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عدد مرات النزوح التي قام بها الناس أثناء توجههم بحثًا عن الأمان والمأوى كان أيضًا غير مسبوق ، حيث بلغ الرقم 60.9 مليونًا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60٪ عن العام السابق.

وتابعت أن عشر دول بها أكبر عدد من النازحين داخليًا، فما يقرب من 17 مليونًا من هذه التحركات كانت بسبب الأزمة في أوكرانيا، حيث يُعتقد أن ما يقدر بنحو 5.9 مليون شخص قد فروا من منازلهم، واضطر العديد منهم إلى الانتقال مرارًا وتكرارًا في محاولة للعثور على موارد أو مكان للإقامة، أو مجرد ملجأ من القتال.

أضافت أن الرياح الموسمية التي ضربت باكستان الصيف الماضي أيضًا كانت دافعًا رئيسيًا للنزوح، حيث تسببت الفيضانات التي دمرت جزءًا كبيرًا من البلاد في تحركات أكثر من ثمانية ملايين.

وقال جان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "لقد اجتمعت النزاعات والكوارث العام الماضي لتفاقم نقاط الضعف وعدم المساواة الموجودة مسبقًا لدى الناس ، مما أدى إلى نزوح على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل".

التقرير، الذي صدر اليوم لا يشمل الأشهر الأولى من 2023، لكنه يشير إلى زيادة كبيرة في النزوح بعد اندلاع القتال الأخير في السودان، مضيفة أن الحرب الأهلية في السودان تسببت بالفعل في أكثر من ضعف عدد النزوح الداخلي في ثلاثة أسابيع مقارنة بالعام الماضي بأكمله.