الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

عبقرية نجيب محفوظ ليست في الحكاية، ليست في الأسلوب، ليست في السياق أو في اللغة، عبقريته في أنه قادر على اختطافك كليًا، قادر على أخذك من نفسك ومن أحوالك ومن المكان الذي أنت فيه، يجعلك تقرأه بكل حواسك وبكامل وجدانك وذهنك. إعجاز نجيب ليس في رواية أو قصة بعينها أو أي عمل كان، بل في الروح الخالصة الشفافة التي تتنفسها كتاباته مختلفة الألوان والأشكال والسياقات.

وكنت قد انتهيت مؤخرًا من قراءة ثلاثيته الفرعونية التي لا أحب تسمية النقاد لها بالتاريخية لأسباب عديدة، ضمن مشروع ذاتي بدأته لإعادة قراءة الأعمال الكاملة بترتيب زمني، بعدما قرأت الكثير من درره بشكل متفرق.

"عبث الأقدار، رادوبيس، كفاح طيبة"، ثلاثة أعمال كانت بوابة محفوظ إلى عالم الرواية، فالأولى كتبت عام ١٩٣٥ ونشرت عام ١٩٣٩، والثانية والثالثة نشرتا في عامي ١٩٤٣ و١٩٤٤.

أما الدهشة، فهي أنك تقرأ أعمالًا كتبت منذ أكثر من ٨٠ عامًا، وكأنها مكتوبة في أيامنا الحالية، فهي صالحة لكل زمان ولكل سياق ولكل قارئ، مبتدئًا كان أو محترفًا، ناشئًا كان أو عميقًا. فلا أتربة لغوية من التي تطال أعيننا في بعض كتابات ذلك الزمن، ولا استعراضات معرفية من التي قد تتسق مع الحمل والثقل الثقافي لتلك الأجيال، بل بساطة منيعة تسافر في المستقبل وبلاغة معاصرة ومجاز متجدد ونضر وملهم.

ثلاثة أعمال هي ملاحم حقيقية متجذرة في صلب التاريخ المصري القديم، وأنا أذهل كيف جمع الرجل كل هذه الدراية، وألمّ بتلك التفاصيل الحياتية المعيشية الدقيقة، لتلك العصور التي لم نتعرض لها إلا من خلال ما عثرنا عليه من آثار. لكأنّ "محفوظ" كان صديقا شخصيًا للملك خوفو أو موظفًا في ديوان أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة. لكن اللعبة ليست في ذلك أيضًا، إنما في تلك الروح التي أتحدث عنها، روح الفنان الخالد الذي رسم على جدران المعابد، روح الملوك العظام، روح العدالة، روح رجل حكيم امتلك جوهر المعرفة ونضجت في حديقته شجرة الحياة.

ثلاثة أعمال ليس هدفها توثيق التاريخ، بل أن تقف في محراب الحضارة، أن تخلص ذاتك لتشرب جوهر الفن الخالص عصيرًا مقدسًا، وأن تعانق روحًا خلاّقة أبدية.

معضلتي ليست في التاريخ فقط، معضلتي في فن أو لا فن، جمال أو لا جمال، وأظن أن هذه هي العقيدة التي فهمها ثم آمن بها محفوظ. وحولت أعماله إلى كائنات حية لا تشيخ.

المعضلة ليست في أن تقول ولكن كيف تقول، وهذا على سبيل المثال واحد من الفخاخ التي سقطت فيها السلسلة الوثائقية الأخيرة عن كليوباترا وأحدثت ضجة هائلة وتلقت اتهامات باختطاف الهوية المصرية، فهي لا تروي التاريخ من وجهة نظرها الشاذة وفقط، بل تقدم لنا منتجًا يبدو أنه متهافت وضحل على كثير من المستويات الفنية.

هذا ما يدعونا إلى التأمل في الأعمال الثلاثة لمحفوظ، وكيف أنها معين فني لا ينضب، فمن أراد أن يغترف غرفة بيديه فليمد كفه، ستعطيك باليد أو بالملعقة أو بالكوب أو بالآنية. ستمنحك سيناريو المسلسل والفيلم والمسرحية والقصيدة وإلهام الرسم التشكيلي، فقط لمن يمد يده ويغرف، ويكون قادرًا وأهلاً لأن يحتسي ويهضم ذلك الشراب الخالص.

عيشوا مع نجيب محفوظ فإنه روح خالدة.