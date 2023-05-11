تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى فى الدورى المصري 2023 وموعد المباراة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاسماعيلى فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الزمالك، بعد الاداء المتواضع للفارس الابيض أمام بروكسى أحد فرق دورى الدرجة الثانية، فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والذى حقق فيه الزمالك الفوز بصعوبة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد اللجؤ للأوقات الاضافية.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع الاسماعيلى فى تمام السابعة من مساء السبت 13ـ5ـ2023، على ستاد الاسماعيلية فى المباراة المؤجلة من الاسبوع السابع والعشرين بمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على الاسمايلى فى مباراة الدور الأول والتى أقيمت فى الجولة العاشرة بالدورى بنتجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استدسو تحليلى يضم كوكبة من ألمع نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

وما يقلق جماهير الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلى، غياب الثنائى حمزة المثلوثى، وعماد نبيل دونجا للايقاف، بالاضافة لاستمرار غياب محمد عبدالشافى وعبدالله جمعه وأحمد فتوح وعمرو السيسى للاصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلى فى الدورى المصرى

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الاسماعيلى، نظرصا لغياب عدد من اللاعبين للايقاف والاصابة، فيما تشهد صفوف الزمالك عودة الرباعى محمود حمدى الونش والحارس محمد صبحى وأحمد سيد زيزو والتونسى سيف الدين الجزيرى للتشكيل الاساسى بعدما غابو عن التشكيل الاساسى فى مباراة بروكسى الأخيرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاسماعيلى

محمد صبحى فى حراسة المرمى

محمد عبدالغنى ومحمود حمدى الونش وحسام عبدالمجيد فى الدفاع

سيد عبدالله نيمار وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيف فاروق جعفر فى وسط الملعب

أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم.

موقف الزمالك والاهلى فى جدول الدورى قبل موقعة السبت

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز المصرى برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاهلى صاحب القمة، ولكن الاهلى لعب مباريات اقل من الزمالك، وللمارد الأحمر 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة.