الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لاتينية مصر: القديس فرنسيس كان قاسيًا جدًا مع جسده

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الخميس الخامس للفصح، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: منذ اهتدائه وحتّى وفاته، كان القدّيس فرنسيس قاسيًا جدًّا مع جسده. ذلك أنّ همّه الأوّل والأخير كان دائمًا امتلاك الفرح الرُّوحيّ والمحافظة عليه داخليًّا وخارجيًّا. كان يؤكّد أنّ خادم الله لو حاول جاهدًا أن يمتلك الفرح الرُّوحيّ الخارجيّ والداخليّ الناتج من طهارة القلب وأن يحافظ عليه، يستحيل على قوى الشرّ أن تؤذيه بأيّ طريقة كانت، مجبرًا إيّاها على الاعتراف بالهزيمة قائِلةً: "بما أنّ خادم الله هذا يحافظ على فرحه في المحنة تمامًا كما في الازدهار، فليس لدينا إذًا من طريقة لبلوغ نفسه وإيذائها".

وذات يوم، تحدّث مع أحد رفاقه لأنّه كان يبدو حزينًا ومهمومًا قائلاً: لماذا تظهر حزنك وألمك اللذين تعانيهما من جراء خطاياك؟ إنه أمرٌ بينك وبين الله. صَلِّ طالبًا إليه قائلاً: " أردُدْ لي سُرورَ خَلاصِكَ فيُؤَيِّدَني روحٌ كَريم" حاول أن تظهر سعيدًا أمامي وأمام الآخرين، لأنّه لا ينبغي أن يكون خادم الله حزينًا أو متجهّمًا لا أمام إخوته ولا أمام الآخرين.

"اجعلنا يا رب أن نكون أغصانًا ثابتة وغنيّة بالكرمة، التّي هي أنت يا ربّي يسوع، بأن نستقبلك في حياتنا كما يحلو لك أن تأتي إلينا:
كونك الحقّ – لنقوله؛
كونك الحياة – لنحياها؛
كونك النّور – لنكون نحن منارة؛
كونك المحبّة – لنكون محبوبين؛
كونك الطّريق – لنسير عليه؛
كونك الفرح – لنعطيه؛
كونك السّلام – لننشره؛
كونك القربان – لنقدّمه، في عيالنا وفي كل مكان حولنا."

الأكثر قراءة

جراج الزمالك.. مشروع ضخم لحل أزمة التكدس المروري في الحي الهادئ

كرة اليد.. الزمالك يهزم ريد ستار الإيفوارى فى كأس الكئوس الإفريقية رجال

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

"الشريف أهو".. هتافات مؤيدة لمرتضى منصور فى مؤتمره الصحفى بالزمالك

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2023

في ذكرى وفاتها.. مسيرة حافلة بالإنجازات لشيرين أبو عاقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة