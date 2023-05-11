لو فاتك الترند| الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات.. وقرعة متوازنة لنهائيات كأس أمم آسيا

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

أزمة الشح الدولاري وخطة الحكومة لمواجهتها.. محمد الباز يوضح التفاصيل

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن أزمة الشح الدولاري، معتبرها "أم المشاكل" في مصر.

وقال خلال برنامجه "الأسبوعي" "مش حسبة برما" المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، إن الحاجة إلى الدولار ترجع إلى أننا نستورد معظم مانستهلكه، لافتا إلى أن قناة السويس هي المورد الوحيد المتزايد في جلب العملة الأجنبية إلى مصر.. للمزيد اضغط هنا.

كبير الأثريين بوزارة السياحة: فيلم "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن فكرة اللون هي التي تتصدر حلقات مسلسل كليواترا السابعة المعروض حاليا على منصة نتفيلكس، مضيفا أن القائمين على العمل يريدون تصدير فكرة لون إفريقيا جنوب الصحراء أصحاب البشرة السوداء كما ظهر والد الملكة بالفيلم، أيضا الجنود.. للمزيد اضغط هنا.

الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات في "اقتصادية قناة السويس"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس؛ لاستعراض ملامح مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "أنكوراج للاستثمارات" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. للمزيد اضغط هنا.

قرعة متوازنة لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم قطر 2023

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ظهر اليوم الخميس، قرعة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، والمقرر أن تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. البرلمان الأوروبي يصوت على "Big Brother" للتعرف على الوجوه في الشوارع

وسط مخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي، يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تقنية جديدة من المقترح تطبيقها في شوارع الاتحاد الأوروبي وتسمى التقنية "Big Brother"، وتهدف للتعرف على وجوه المارة في كافة شوارع الاتحاد الأوروبي.. للمزيد اضغط هنا.