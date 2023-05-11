"المالية" تنشر فيديو توضيحي لخدمات تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني

أطلقت وزارة المالية مقطع فيديو توضيحي عن خدمات تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني، أحد أهم تطبيقات دعم عملية التحول الرقمي في العمل الحكومي، خاصة في الوقت الحالي مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتحول لنظام عمل يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

كانت سُلطة التصديق الإلكتروني الحكومية "Gov-CA" التابعة لوزارة المالية، من أوائل أشكال التحول الرقمي في مصر واللي تم إنشائها تفعيلاً لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004، وهي الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة المصرية.

الفيديو

https://fb.watch/ksDtycXf5D/?mibextid=Nif5oz