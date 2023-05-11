محافظ أسوان يشيد بدور جمعية الهلال الأحمر في أوقات الأزمات

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية الدور الطبي والمجتمعي والإنساني لجمعية الهلال الأحمر المصري بإعتبارها أحد رموز وأعمدة العمل الاجتماعي في مصر، والتي تعتمد عليها المحافظة للتدخلات السريعة، وخاصة في أوقات الأزمات، بجانب الدور المتميز في خدمة المواطنين فى كل المجالات.

جاء ذلك في إطار متابعته للجهود المبذولة لتوفير الخدمات للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثناء لقاء محافظ أسوان، بوفد جمعية الهلال الأحمر برئاسة الدكتورة سلمى عبدالعزيز، مدير إدارة الروابط العائلية بالمركز العام للجمعية بالقاهرة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية بأسوان.

من ناحيته، أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أنه تم توفير كل التسهيلات الممكنة لإتاحة المجال أمام جمعية الهلال الأحمر لأداء دورها الحيوي بالمعابر البرية بأرقين وقسطل، وأيضًا الموقف الدولى البرى بكركر.

ولفت إلى أن فرق الدعم من الجمعية تقدم كل المساعدات الطبية، والدعم النفسي، والإيواء، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية والمجتمعية واللوجستية، وخاصة تسهيل التنقلات والحركة للوافدين من الأخوة السودانيين والجنسيات الأخرى، لا سيما للأطفال وكبار السن للوصول إلى المقاصد المطلوبة لهم سواء للقاهرة أو المحافظات الأخرى.

لقاء محافظ أسوان