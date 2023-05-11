الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تنظم جولة فى مواقع عمل وبرنامج لتدريب الفتيات بالأقصر

تدريب الفتيات بالأقصر
تدريب الفتيات بالأقصر

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن زيارة تفقدية لمنطقة عمل إسنا لتفقد سير العمل بها وتقديم الخدمات للمواطنين وفق منظومة التحول الرقمى المعدة من قبل الوزارة، وكذلك بدء التدريب المهنى على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاطمئنان على سير العمل في مكاتب العمل التابعة للمديريات بالمحافظات، مع الاهتمام بتوفير برامج تدريبية مناسبة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة.

وأوضح هشام محمد عبدالله، مدير مديرية  القوى العاملة بالأقصر في تقريره للوزارة أنه تم عمل زيارة ميدانية إلى منطقة عمل إسنا لتفقد سير العمل بالمنطقة، رافقه خلالها سيد عبدالقادر، مدير إدارة الرعاية، والمهندسة نجاح، مدير مركز المعلومات، ومهندس إيهاب الشبكات والتحول الرقمي، وكان في استقباله أحمد عبدالرحمن، مدير المنطقة، وماري، مدير مكتب التشغيل، وحلمي، مدير مكتب التفتيش، ومهندس أحمد سنوسي، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، كما تم عقد اجتماع مع العاملين بالمنطقة واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم لتحسين منظومة العمل ورفع مستويات الأداء، وقام بالرد على جميع الاستفسارات وفي نهاية اللقاء حث الجميع على ضرورة بذل مزيد من الجهد للنهوض بالمديرية ومكاتبها والاهتمام بتفعيل منظومة التحول الرقمي والتغيرات الجيومكانية.

تدريب الفتيات بالأقصر

وأضاف مدير المديرية، في تقريره، أنه تم بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالطود  لعدد ٢٠ متدربة بواقع ٢٠٠ ساعة تدريبية موزعة على 5  أيام أسبوعيًا، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، وفي إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

أفضل الخدمات للمواطن التحول الرقمي التفصيل والخياطة التدريب المهني الخدمات للمواطنين السلامة والصحة المهنية القوى العاملة حسن شحاتة القوي بمحافظة الاقصر بسوق توفير برامج تدريبية

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