حبس المتهم بذبح حمير بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح حمير بمنطقة مهجورة، بعد أن تم ضبطه بواسطة مديرية التموين والطب البيطري بالقليوبية، كما أمرت باستعجال تقرير الطب البيطري حول نوعية اللحوم المضبوطة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة ومأمورى الضبط القضائى بالإدارة وبصحبة إدارة الطب البيطرى، وذلك فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق؛ للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأوضحت المديرية، فى بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص داخل أحد الأماكن يقوم بذبح لحوم دون ترخيص، وبفحص الطب البيطرى للحوم المذبوحة اتضح وجود تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أنها لحيوان فصيلة خيلية "حمار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وإعدام المضبوطات تحت إشراف إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين حى شرق شبرا الخيمة.