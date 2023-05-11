فريق طبى يجرى 8 عمليات تغيير مفصل بمستشفى الغردقة العام

ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار..

نجح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في إجراء 8 عمليات تغيير مفصل الركبة بنجاح، من بينها حالة تعاني من كسر قديم معيب الالتئام في العظمة الساقية العلوية، والتي تتطلب تثبيت جذع طويل، ويستطيع المرضى المشي في اليوم الثاني بعد الجراحة، ويعودون إلى حالة جيدة بشكل عام، وذلك ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.

أشرف على العمليات نخبة من إخصائيي جراحة العظام بالمستشفى، بالإضافة إلى فريق التخدير وفريق التمريض المدرب.

من جانبه عبر الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، عن ثقته في فرق الرعاية الصحية، موجهًا الشكر لجميع القائمين بالعمل بالمستشفى على الجهود المبذولة للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشاد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام، على نجاح العمليات، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير القطاع الصحي في كل تخصصاته والاستمرار في تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها القضاء على قوائم الانتظار.