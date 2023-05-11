اليوم.. افتتاح المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة بعد التجديد: معرض لوحات وحفل موسيقي

ينظم المركز اليوناني بالقاهرة احتفالية اليوم الخميس بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاءه فيما يساهم بشكل فعال في نشر اللغة والثقافة اليونانية في مصر، وكذلك في تطوير العلاقات والتفاعلات الثقافية بين اليونان ومصر، وذلك بعد تجديده وتطويره خلال الأشهر الماضية.

تنطلق فاعليات الاحتفال اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، برعاية السفير اليوناني في القاهرة السيد\ نيكولاوس جاريليديس ورئيس المركز الثقافي اليوناني السيد\ خريستو كافليس بقاعة الاحتفالات الخاصة بالمركز الثقافي اليوناني.

يشمل الاحتفال افتتاح مقر ومرافق المركز الثقافي اليوناني بعد تجديدها، وإقامة معرض لوحات للفنانة اليونانية الشهيرة "كريستينا بابولياس"، بمشاركة شرفية من الفنان والمفكر المصري "وجيه وهبة"، ثم عرض موسيقي من تقديم "محمد حسونة" (بيانو) و"بيورك أوسكارسدوتير" (كمان) و"دورا ماستاكا" (ساكسفون).

المركز الثقافي اليوناني

يهدف الاحتفال إلى إلقاء الضوء على مسيرة المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، ومساهماته الثقافية والفكرية، وكذلك دوره في نشر اللغة والثقافة اليونانية، وفي تطوير العلاقات والتفاعلات الثقافية بين الشعبين.

المركز الثقافي اليوناني

ينظم المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة العديد من الفاعليات الثقافية، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية اليونانية والمصرية، وبمشاركة فنانين وعلماء من كلا البلدين، فضلاً عن تخريج الآلاف من دارسي اللغة اليونانية، من خلال قسم اللغة اليونانية التابع للمركز، والمعترف به من وزارة التعليم اليونانية.