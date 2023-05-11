دراسة: تناول أدوية ضغط الدم في وقت النوم يقلل من أمراض القلب والسكتة الدماغية

أكد باحثون في جامعة (فيجو) بإسبانيا، أن تناول أدوية ضغط الدم في وقت النوم يقلل من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وشملت الدراسة أكثر من 19 ألف مريض طلب منهم تناول أدويتهم في الصباح الباكر أو وقت النوم، وتم تتبع المشاركين في الدراسة لمدة ست سنوات، في المتوسط، وفحصوا ضغط الدم بانتظام على مدار 48 ساعة.

وأظهرت النتائج المتوصل إليها أن المرضى الذين تناولوا أدويتهم في وقت النوم كان لديهم ضغط الدم أفضل تحكمًا وخطر أقل للوفاة أو المرض الناجم عن مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية، مقارنة بأولئك الذين تناولوا علاجاتهم في فترة الصباح.

وأفادت النتائج المتوصل إليها بأن المرضى الذين تناولوا علاجاتهم في وقت النوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 45% للوفاة أو المعاناة من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، أو قصور في وظائف عضلة القلب تتطلب إجراء لإلغاء انسداد الشرايين الضيقة، كما كان لديهم خطر أقل بنسبة بلغت 66% للوفاة من مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية، وخطر أقل بنسبة 44% للإصابة بالنوبات القلبية، وخطر أقل بنسبة 42% للإصابة بفشل القلب، وخطر أقل بنسبة 49% للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشار الباحثون إلى أن الإرشادات الحالية حول علاج ارتفاع ضغط الدم لا تذكر أو توصي بالوقت الأمثل لتناول علاجات خفض ضغط الدم المرتفع، حيث كانت فترة الصباح هي التوصية الأكثر شيوعا من قبل الأطباء، لكن أظهرت الدراسة الحالية أن تناول الأدوية وقت النوم قد يكون أكثر فعالية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذلك نصح الباحثون الأسبان بأهمية استشارة الطبيب حول أفضل وقت في اليوم لتناول أدويتهم.