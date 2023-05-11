الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "ستوم شادو"

تزويد أوكرانيا بصواريخ
تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أعلنت المملكة المتحدة، عزمها تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "ستوم شادو"، حيث تساعدها في معاركها ضد روسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وفي وقتٍ سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يجب ألا يؤدي استعراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقوته في الساحة الحمراء إلى ترهيب أوروبا، التي يجب أن تبقى حازمة في دعمها لأوكرانيا.

ودعا شولتس، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إلى إصلاح وتوسيع الاتحاد الأوروبي، مع توقعات وإجراءات أكثر جيوسياسية، حيث يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط عملية صنع القرار حول السياسة الخارجية والضرائب والوفاء بوعده لدول البلقان المجاورة بالسماح لها بالانضمام إلى الكتلة.

أوكرانيا اوروبا الرئيس الروسي المستشار الألماني ستوم شادو صواريخ بعيدة المدى فلاديمير بوتين البرلمان الاوروبى

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