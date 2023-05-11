الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عاملة النواب" عن مشاركة مصري الخارج بالحوار الوطني: يؤكد الانفتاح على الجميع

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدستور المصري كفل للمصريين بالخارج حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية، وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق لمواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التي تواجههم، وتواجه الوطن.

ونوهت التمامي في تصريحات صحفية لها اليوم، بأن دعوة الحوار الوطني للمصرين بالخارج لتقديم مقترحاتهم يؤكد انفتاح الدولة المصرية على مختلف الرؤى والأفكار من جميع المصريين، سواء في الداخل أو الخارج، فالجميع يعقد آماله على الحوار الوطني فهو نافذة أمل لمجتمع متطور وللدخول في الجمهورية الجديدة.

وأشادت بدعوة إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج لطرح مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى هو تبادل الرأي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج.

وشددت التمامي على أن المصريين بالخارج هم جزء من العملية السياسية، مختتمة حديثها، بأن الحوار الوطني وبكل المشاركة السياسية والوطنية الواسعة في فعالياته، يعد أكبر منصة حوارية في الوطني لتلاقي الجميع واجتهاداتهم ومشاركاتهم من أجل مجتمع أكثر قوة تحت عين وبصر الدولة المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب متابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار الوطني يؤكد حيويته وجديته.

ووجهت إدارة الحوار الوطني الدعوة للمصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها ضمن جلسات الحوار الوطني، مؤكدة أن المصريين بالخارج دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا لم تغب أوطانهم عنهم.

وأشارت إدارة الحوار إلى أن نافذة الحوار تطل على الجميع؛ تدعو إدارة الحوار الوطني المصريين في الخارج للمشاركة بمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها، منوهة إلى أنها وتستقبل مقترحات المصريين بالخارج على موقعه الإلكتروني:https://egyouth.com/ar/register/ .

إدارة الحوار الوطني الجمهورية الجديدة القوى العاملة بمجلس النواب النائبة ولاء التمامي المصريين في الخارج بمجلس النواب

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